İkinci ‘Melek İpek’ vakasının görgü tanığı dehşeti anlattı

İstanbul Eyüpsultan
'da 46 yaşındaki Nuran Özdemir
, geçtiğimiz hafta iki çocuyla yaşadığı evi basan boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğramış, kendisini korumak için savurduğu bıçakla eşi Ahmet Özdemir
'i öldürmüştü. Antalya
'da işkenceci eşini öldüren Melek İpek
'in dramını anımsatan olayın ardından Nuran Özdemir tutuklanmıştı. Dehşet anlarına tanıklık eden Nuran Özdemir'in yeğeni Elif A
., o gece yaşananları anlattı: "Eniştem başka kadınlarla kalır, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırdı.
Olay gecesi yatmaya hazırlanırken bir anda kapı vurulmaya başladı. Eniştem küfürler savurunca teyzem kapıyı açmak zorunda kaldı. Ben korkup odaya kaçtım. Yeğenim "Yapma baba, vurma anneme" diye bağırıyordu. Bir süre sonra teyzem, "Polisi, ambulansı ara" diye bağırdı. Salona gittiğimde eniştem kanlar içerisinde yerde yatıyor, teyzem de ona tampon yapıyordu." Çiftin 14 yaşındaki kızı T. D. de, babasının kapı açılır açılmaz annesine saldırdığını söyledi. Nuran Özdemir ise "Amacım öldürmek değildi. 'Ahmet ne olur ölme' diye bağırdım" dedi.