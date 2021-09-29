Külliye’de basketbol maçı

BAŞKAN Erdoğan, Külliye'de bakanlar ve bazı danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Maçta Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
ile Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkanı Hidayet Türkoğlu
yer aldı.
Karşılaşmayı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı. Kalın, Twitter paylaşımında, 'Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah' dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajını paylaştı. DHA