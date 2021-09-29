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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Külliye’de basketbol maçı

Külliye’de basketbol maçı
BAŞKAN Erdoğan, Külliye'de bakanlar ve bazı danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Maçta Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.

Karşılaşmayı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı. Kalın, Twitter paylaşımında, 'Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah' dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajını paylaştı. DHA
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Külliye’de basketbol maçı
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