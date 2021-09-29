Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumunu paylaştı. 29 Eylül tarihinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri'nde etkili olması bekleniyor.
KUZEY VE İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının; kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; cuma (01.10.2021) günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-85 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SİNOP, KASTAMONU VE SAMSUN'DA YAŞAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT!
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Ayrıca Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Artvin, Rize, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.