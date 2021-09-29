Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde etkili olacak

KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; cuma (01.10.2021) günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-85 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.