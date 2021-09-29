Giriş Tarihi: 29.9.2021

Yeni dönemde kapanma yok ANKARA

BAKAN KOCA: Temel hedefimiz, aşı gücümüzle toplum bağışıklığının elde edilmesi. Yeni dönemde kapanmaları, kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak