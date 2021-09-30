Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.9.2021

Evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

Evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti
BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yapan Ahmet Kekül (32), kent merkezindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kekül, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kekül'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi. Törene, Kekül'ün yakınları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve polisler katıldı. Bu arada Kekül'ün ölümü ile ilgili eşinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA