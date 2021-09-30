Evinde bıçakla yaralanan polis hayatını kaybetti

BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şubesi'nde görev yapan Ahmet Kekül (32), kent merkezindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Kekül, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kekül'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas
'a gönderildi. Törene, Kekül'ün yakınları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya
, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat
ve polisler katıldı. Bu arada Kekül'ün ölümü ile ilgili eşinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.