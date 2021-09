Kadınların eğitimi aydınlık geleceğe yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan 'Nerede kalmıştık' eğitim seferberliği projesinin tanıtım toplantısı dün Ankara 'da Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile davetlilerin de yer aldığı toplantıda konuşan Emine Erdoğan, eğitimin bir toplumun yegâne güç kaynağı olduğunu, hükümetin icraatlarında bu hassasiyeti en ön sıralara taşıdığını belirtti.Gerek eğitimde yapılan reformlarla, gerekse sağlanan fırsat eşitliğiyle okullaşma oranının arttığını ifade eden Emine Erdoğan, bugüne kadar 'Haydi kızlar okula', 'Ana-kız okuldayız' ve 'Okuryazarlık seferberliği' gibi birçok kampanya düzenlediklerini, bu çalışmaların sayısız insanın hayatını mucizevi şekilde değiştirdiğini bizzat gördüğünü belirtti. Emine Erdoğan, "Şimdi hepimize büyük bir heyecan veren 'Nerede Kalmıştık' projesini hayata geçiriyoruz. Bir sebeple eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız, okula, kaldıkları yerden devam edecekler" diye konuştu.Yarım kalmış yolculukların tamamlanacağını aktaran Emine Erdoğan, "Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da 'Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı'ndan istifade edebilecek. Bu süreçte AK Partili kadın milletvekilleri, AK Parti kadın kolları başkanları ve milletvekili eşleri de 'gönüllü eğitim rehberi' olarak kadınların yanlarında bulunacaklar. Onları bu büyük atılımda yalnız bırakmayacaklar" dedi. Projenin, kadınların bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da arttıracağını aktaran Emine Erdoğan, sadece Türkiye 'de değil dünyanın her yerinde kadınların eğitim haklarından ekonomik, siyasi veya toplumsal nedenlerle mahrum olduklarına dikkati çekti. Dünyadan bugün yaklaşık 132 milyon kız çocuğunun eğitim hakkını kullanamadığına işaret eden Emine Erdoğan, "Bunun 34 milyonunu ilkokul, 30 milyonunu ortaokul ve 67 milyonunu lise seviyesinde eğitimi yarıda kalmış ya da hiç başlamamış kızlardan oluşuyor. Eğitim hakkını tamamlamamış tek bir kadın ya da kız çocuğu bırakmamak, sadece bize değil, dünyanın aydınlık geleceğine de yatırımdır" diye konuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "83 milyonluk nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların okullaşmasını en üst seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz. Son 18 yılda kızların okullaşması ile ilgili önemli artışlar yaşandı. Kadınların çalışma hayatına tam ve etkin katılması için çalışıyoruz" dedi.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise "Büyük Türkiye ideali için var gücümüzle çalışıyoruz. Okuyamamış okutulmamış her kız çocuğu toplum için büyük kayıptır. Bu kayba asla tahammülümüz yok. Büyük Türkiye kutlu bir emanet. Hayalimiz gerçekleşecekse 84 milyon kadın ve erkek omuz omuza, kadınları eğitim ve öğretime katmak ile gerçekleşecek" diye konuştu.'NEREDE Kalmıştık Eğitim Seferberliği' projesi ile kadınlar eğitimlerini tamamlıyor, yarım kalan hayalleri gerçek oluyor. Bu proje ile kadınlar hayatın içinde aktif rol oynayabilecekler. Projeden Türkiye genelinde ortaöğretimi yarıda kalmış kız çocukları ve kadınlar ile Batı Avrupa ülkelerinde eğitimi yarıda kalmış Türk kız çocukları ve kadınlar faydalanabilecek. Projeden faydalanmak isteyenler;www.neredekalmistik. net adresinden, gönüllü eğitim rehberleri AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlarına ve teşkilatlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://maol. meb.gov.tr ve http://aoihl.meb. gov.tr adreslerini tıklayarak başvuru yapabilirler.Yeterlieğitimi alan kadınların, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktör olduğunu vurgulayan Erdoğan, kadın ve kız çocuklarına seslenerek, "Eğitiminiz hangi sebeple yarım kalmış olursa olsun, kendinizi gerçekleştirme serüveniniz hala devam ediyor. Hayatta geç kalınmayan ender şeylerden biri, eğitimdir. İnsan her yaşta, yeniden başlayabilir. Sizden de bu cesareti göstermenizi istiyorum" dedi.MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, projeye katkı vereceklerini belirterek şöyle konuştu: "Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için yoğun çaba içindeyiz. Bakanlık olarak, kadınlarımızın yarıda kalmış eğitimlerini, açık öğretim liseleri, olgunlaşma enstitüleri, mesleki eğitim merkezleri gibi çeşitli programlar aracılığıyla tamamlamaları için gerekli her türlü imkanı sunacağız. Özellikle açık öğretim sınavlarına erişimi artırabilmek için yurt içi ve yurt dışı açık öğretim sınavlarını dijital platformlar aracılığı ile online olarak yapacağız. Dolayısıyla bu projeden yararlanmak isteyen kadınlarımız, eğitimlerini yarıda bırakmış olan kadınlarımız, çok rahat bir şekilde eğitimlerini tamamlayabilecekler. Tanıtımını yaptığımız bu projeye katılımı artırmak için açık öğretim ve olgunlaşma enstitüleri kayıtlarımızı, aslında bu kapanmıştı, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattığımızın müjdesini de buradan duyurmak isterim."