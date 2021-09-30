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Giriş Tarihi: 30.9.2021 18:13

Meral Akşener’e Lütfü Türkkan sorusu: Söyleyecek iki çift lafınız yok mu?

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Meral Akşener’e Lütfü Türkkan sorusu: Söyleyecek iki çift lafınız yok mu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Lütfü Türkkan’ın kamu bankalarını 36 milyon dolar zarara uğrattığına yönelik gündeme gelen iddialarla ilgili sosyal medyadan bir soru yönelterek, “Söyleyecek iki çift lafınız yok mu Meral Akşener?” dedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kamu bankasından 36 milyon dolar kredi aldığı ve krediyi batırdığı iddiaları gündeme gelince AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medyadan zor bir soru sordu.

"SÖYLEYECEK İKİ ÇİFT LAFINIZ YOK MU MERAL AKŞENER?"

Dağ, Akşener'in Twitter hesabını ekleyerek şöyle seslendi: "Özel uçağa binmem der özel jet kullanırsınız. "İsraf israf" der milyonluk makam aracına binersiniz. Şimdi de Grup Başkanvekiliniz Lütfü Türkkan'ın kamu bankalarını 36 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor" ifadelerini kullandı. Dağ, Akşener'e "Söyleyecek iki çift lafınız yok mu Meral Akşener?" diye sordu.

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Meral Akşener’e Lütfü Türkkan sorusu: Söyleyecek iki çift lafınız yok mu?
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