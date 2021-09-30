Meral Akşener’e Lütfü Türkkan sorusu: Söyleyecek iki çift lafınız yok mu?

"SÖYLEYECEK İKİ ÇİFT LAFINIZ YOK MU MERAL AKŞENER?"

Dağ, Akşener'in Twitter hesabını ekleyerek şöyle seslendi: "Özel uçağa binmem der özel jet kullanırsınız. "İsraf israf" der milyonluk makam aracına binersiniz. Şimdi de Grup Başkanvekiliniz Lütfü Türkkan'ın kamu bankalarını 36 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor" ifadelerini kullandı. Dağ, Akşener'e "Söyleyecek iki çift lafınız yok mu Meral Akşener?" diye sordu.