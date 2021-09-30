Öğretmeni sınıftan kovan Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Saygın'ın bu hareketi kısa sürede ülke gündemine geldi ve birçok tepki çekti. Konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 29 Eylül Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamı ile Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfını ziyaretleri sırasında yaşanan, üzüntü duyulan hadiseyle ilgili açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.