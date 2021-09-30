Seri muhakeme ve basit yargılama ile 300 binden fazla dosya çözüme kavuşturuldu

Mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve yargı sürecini hızlandırmak amacıyla 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren seri muhakeme ve basit yargılama usulü ile bugüne kadar 312 bin 117 dosya hakkında karar verildi.



DAVALAR ORTALAMA 7 GÜNDE ÇÖZÜME KAVUŞUYOR



Seri muhakeme usulü kapsamında 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar cumhuriyet başsavcılıklarınca düzenlenen ve mahkemelerce karara bağlanan dosya sayısı 109 bin 406 olurken, klasik muhakemede ortalama 2 yıl sürebilecek bir dava, kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Seri muhakemede kararın bildirilmesinden itibaren 7 günlük süre geçtikten sonra hüküm kesinleşerek infaza gönderiliyor.



BASİT YARGILAMADA KARAR SAYISI 200 BİNİ AŞTI



Yargı Reformu kapsamında getirilen "basit yargılama usulü" kapsamında ise 1 Ocak 2020'den bugüne kadar 202 bin 711 dosyada karar verildi.

Ceza üst sınırı 2 yıla kadar süreli hapis cezası veya adli para cezası gerektiren suçlarda mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verebiliyor. Mahkemeler basit yargılama usulünde, dosya üzerinden duruşma açmaksızın kovuşturmayı sonuçlandırabiliyor. Basit yargılamanın uygulanması halinde klasik yargılamada 2 yıl sürebilecek dava süreci, ortalama 3 ayda tamamlanıyor.