11 kişinin ölümüne yol açan İluh Deresi için Bakanlık harekete geçti

İluh Deresi 1. Etap Kamulaştırma bedeli için 25 Milyon lira ödeneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını belirten AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde İluh Deresi Islah çalışmalarının bir an önce başlatılmasını talep etmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un oluru ile İluh Deresi 1. Etap ıslah çalışmaları için kamulaştırma bedeli olarak 25 Milyon lira ödeneğin tahsis edildiği tarafımıza iletildi. 1.Etap ıslah çalışmaları için belirlenen alan Akyürek ve Karşıyaka Mahallelerimiz sınırları içinde olup afete maruz bölge ilan edilmiş ve merkez olarak Karşıyaka köprüsü belirlenmiştir. Islah projesi kapsamındaki yerler kamulaştırılacak, kamulaştırılan alanda kesinlikle yapılaşma yapılmayacak yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleme yapılacaktır. Bu bölge parklar, köprüler, ulaşım aksları ile cazibe merkezi haline gelecek, yeni yapılacak şehir hastanesi bağlantısıyla da bütünlük sağlanacaktır. Batman Valisi Hulusi Şahin'le istişare ettiğimiz ve mesai harcadığımız projelerden biri olan ıslah projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Batman Belediyesi koordineli olarak yürütecektir.