11 kişinin ölümüne yol açan İluh Deresi için Bakanlık harekete geçti

Batman'da 2006 yılında yaşanılan sel felaketiyle ülke gündemine gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği İluh deresi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. 20 yıla yakın Batman'da HDP Belediyeciliğinin çözüme yanaşmadığı İluh Deresi için Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yapmış oldukları girişimler sonuç aldı. Dere ıslahı için oluşturulan teknik heyet 1 yıl süren proje çalışmaları bakanlığa iletti. Bakanlığa sunulan projede 12 mahallenin çevresinden geçen ve 16 kilometre uzunluğundaki İluh Deresi'nin ıslahı için kapsamlı çalışmalar yer aldı.
İluh Deresi 1. Etap Kamulaştırma bedeli için 25 Milyon lira ödeneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını belirten AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde İluh Deresi Islah çalışmalarının bir an önce başlatılmasını talep etmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un oluru ile İluh Deresi 1. Etap ıslah çalışmaları için kamulaştırma bedeli olarak 25 Milyon lira ödeneğin tahsis edildiği tarafımıza iletildi. 1.Etap ıslah çalışmaları için belirlenen alan Akyürek ve Karşıyaka Mahallelerimiz sınırları içinde olup afete maruz bölge ilan edilmiş ve merkez olarak Karşıyaka köprüsü belirlenmiştir. Islah projesi kapsamındaki yerler kamulaştırılacak, kamulaştırılan alanda kesinlikle yapılaşma yapılmayacak yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleme yapılacaktır. Bu bölge parklar, köprüler, ulaşım aksları ile cazibe merkezi haline gelecek, yeni yapılacak şehir hastanesi bağlantısıyla da bütünlük sağlanacaktır. Batman Valisi Hulusi Şahin'le istişare ettiğimiz ve mesai harcadığımız projelerden biri olan ıslah projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Batman Belediyesi koordineli olarak yürütecektir.
İLK KEZ SOMUT BİR ADIM ATILDI
Yaşanılan gelişmeler üzerine dere kenarında yaşayan vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı. İluh sakinlerinden biri olan Metin İnan, dere ıslahının kendileri için hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Kendimi bildim bileli bu sorunla boğuşuyoruz. Kışın sel korkusu, yazın ise pis kokuyu biz 50 yıldır yaşıyoruz. İlk defa bir seçim dönemi olmadan İluh deresi gündeme geldi ve ilk kez somut bir adım atıldı. Her dönem gündemde olan ve hiçbir zaman çözülemeyen bu sorunun bu sefer çözüme kavuşmasını sağlayacak olan devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.