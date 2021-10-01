İçişleri
Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Komando
, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen Eren operasyonlarında 15 Nisan 2021'de başlatılan ilkbahar-yaz dönemi ayağının tamamlandığını açıkladı. Bakanlık koordinesinde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yer altı deposu imha edildi. 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ
Bu arada güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 27 Eylül'de Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 PKK/ KCK mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi.