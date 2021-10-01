Annelerin eylemi ile PKK’da çözülme hızlandı

Diyarbakır
'ın Dicle ilçesi
Kurşunlu Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'nın mayıncısı olan terörist Mehmet Cahit Çelik geçtiğimiz aylarda teslim olmuştu. Terörist Çelik'in yargılanmasına Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi
'nde devam edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan terörist Çelik ifadesinde örgütün durumuna ilişkin itiraflarda bulundu. HDP
önünde evlat nöbeti tutan annelerin eyleminin çok anlamlı olduğunu belirten Çelik, "Eylem sonrasına örgütte çözülme başladı. Böyle devam etmesi halinde örgütteki çözülmesinin önümüzdeki süreçte daha da hızlanır. İnşallah annelerin hepsi en kısa zamanda çocuklarına kavuşur. Yanlış yolda olduğumu anlayınca örgütten ayrıldım ve aileme kavuşmak için gelip devletimin adaletine sığındım. Evet gençliğin verdiği heyecanla bir hata yaptım ve bundan dolayı da binlerce kez pişmanım. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum. Askeri araçların geçiş güzergâhlarına döşenen mayınları taşıdım, ancak yola yerleştirmesini ben yapmadım. Bunun haricinde karakola taciz amaçlı bir roket attım. Ama üs bölgesine isabet etmedi. Başka hiçbir eyleme katılmadım" dedi.
KANDİL'E RAPOR GÖNDERMİŞ
Terörist Çelik'in gösterdiği bir sığınakta daha önce kendisi tarafından kaleme alınan ve Kandil
'e gönderilen el yazmalı dokümanda ise şu ifadeler yer aldı: "HPG Orta Saha Komutanlığına bireysel yoğunlaşma raporumdur. Görese
bölgesinde üst düzey yönetimin korumalığını yapıyorum. Bölge sorumlusunun koruması olduğum için birçok bölgeyi gezdim. Yönetimde çıkan sorunlar ve uyuşmazlıklar arazide barınamaz durumlara neden oldu. Arazideki askeri hareketlilik, kara ve hava operasyonları bizleri aylarca aynı noktada barınmaya zorladı. Bu da beraberinde kayıpları getirdi. Patika yolları bile gizleyemez kadar aciz duruma düştük. Asker arazide patika yolları takip etse bile bulunduğumuz sığınaklara ulaşabiliyor. Birçok kaybımız bu şekilde oldu. Köylüleri eskisi gibi örgütleyemiyoruz. İşbirlikçilerin tamamı sürekli takip ediliyorlar. Eğitimler yapılamıyor. Arazide mevzilenmek tamamen ortadan kalkmış durumdadır."