İzmir’de flaş! İşçiler grev kararı astı

Dün sabah saat 11.00'da İzmir Metro A.Ş Genel Müdürlük binası önünde toplanan işçiler Tramvay ve Metro A.Ş işletmelerinin önüne grev ilanını astı. Demir Yol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral Nisan ayından bu yana sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 9 maddede uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

İzmir Metro’ya grev kararı asıldı | Video

Giral; "Toplu sözleşmemizin masada imzalanması adına, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in eşit işe eşit ücret ilkesi ile hareket ederek daima çözüm odaklı ve emeğimizin karşılığı ücretleri almak için mücadeleyi ve müzakereyi elden bırakmayarak süreci yönettik. Tüm çabalarımıza rağmen SODEMSEN ve işveren yetkililerimizin çözüm odaklı adım atmaması üzerine sendika yönetim kurulumuz tarafından alınan grev ilanı kararımızı asmak durumunda kaldık" dedi. Önümüzdeki 1 aylık sürede anlaşma sağlanamazsa metro ve tramvaylarda seferler duracak. Anlaşma olmazsa grevin başlayacağı tarih ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.

ANYLAŞMA SAĞLANMAZSA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda çalışan işçiler arasında örgütlü olan Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden 9. toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde arabulucu sürecinde de anlaşma sağlanamayınca sendika grev kararı aldı. Önümüzdeki 1 aylık sürede anlaşma sağlanamazsa metro ve tramvaylarda seferler duracak. Anlaşma olmazsa grevin başlayacağı tarih ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak. İşçiler anlaşma sağlanana kadar, iş güvenliğini aksatmayacak şekilde, eylemde giydikleri önlükler ile çalışacak. Demiryol İş Sendikası, İzmir Metro A.Ş. ana şirket binası ve diğer tesislerine bugün grev kararını asarak yasal süreci başlattı. Grev kararını asmak için metro ve tramvay çalışanları Metro A.Ş.'nin Halkapınar'daki tesisi önünde bir araya geldi. İşçiler attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla 'eşit işe eşit ücret' talebini dile getirdi.

ÜVEY EVLAT OLMAK İSTEMİYORUZ'



Basına açıklamada bulunan Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral süreci masada sonlandırmak için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade ederek "Kimseden sadaka istemiyoruz. Üvey evlat olmak da istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Metro A.Ş. yönetimine buradan sesleniyoruz: gidin belediye başkanımıza deyin ki yıllarca açlık sınırındaki ücretlere mahkum ettiğimiz metro çalışanlarının artık karınları doymuyor, evlerini geçindiremez duruma geldiler" dedi.

SOYER'E ÇAĞRI: METRO AŞ YÖNETİMİNE DUR DE!



Amaçlarının ne kendileri ne de İzmir halkını mağdur etmek olmadığını dile getiren Giral şunları söyledi "Emeğin ve emekçinin yanında olan sayın Tunç Soyer başkanımızdan tek isteğimiz 21 yıldır düşük ücret politikasıyla emek sömürüsü yapan Metro A.Ş. yönetimine artık dur demesidir. Tablolarla değil bordrolarla konuşuyoruz, niyetimiz kimseyi yanıltmak değil, gerçekleri inkar ederek hiç bir yere varamazsınız. Haklı taleplerimiz ile ilgili 627 metro çalışanı arkadaşımızla birlikte yürüttüğümüz hak arama mücadelemizde sesimizi duyurmak, hak ettiğimiz ücretleri almak için kararlı olduğumuzu taleplerimiz kabul edilene kadar da mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha haykırarak dile getiriyoruz"

'ADALET OLMADAN İŞ BARIŞI OLMAZ'



"Açlık sınırında çalıştırdığınız metro işçisinin emeğini sömürmeyi bırakın artık hakkımızı vermemek inadından vazgeçip, çalışanların sesine kulak verin, kısacası hakkımızı teslim edin. Taleplerimizi duymazdan gelenlere şunu hatırlatmak isteriz ki tek isteğimiz adalet!! İş barışı olmayan yerde de huzur olmaz. Bugünden itibaren İzmir Metro A.Ş. Yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine, emeğimizin karşılığının verildiği çalışanın yüzünün güldüğü ve hakkımızın teslim edildiği iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz. Sonuç olarak şunu söylüyoruz: sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız, kabul edilene kadar da mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini isteriz"