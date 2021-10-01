Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 3 yıl geçti! Hatice Cengiz: Adaleti savunmak sadece benim değil, tüm siyasi sorumluların görevi

ADALETİ SAVUNMAK SADECE BENİM DEĞİL, TÜM SİYASİ SORUMLULARIN GÖREVİ

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, AA muhabirine, geçen sürede olaya ilişkin adaletin sağlanmadığını anlatırken, "Vefatının 3'üncü yıl dönümünde hala gerçekleşmeyen adaletin peşinde olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bugün şahit olduğumuz bu durum gelecek açısından ciddi endişeler taşıyor. Hakkı ayakta tutmak için şartlar ne olursa olsun adaleti savunmak sadece benim değil, tüm siyasi sorumluların görevi." dedi

Orta Doğu'da son 10 yılda hiç olmadığı kadar büyük karışıklıklar ve insan hakları ihlalleri yaşandığını dile getiren Cengiz, "Bu durumun en açık göstergesi vahşice bir katliama kurban edilen Cemal oldu." ifadesini kullandı.