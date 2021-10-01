Muğla CHP’li belediyeler yüzünden can çekişiyor

"Başkan" bayramda halka Türk Bayrağı dağıtmak istemiş, fakat bayrakları gezici otobüsün tepesinden halkın kafasına, yerlere fırlatmıştı. Bayrağı yere atmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Geçenlerde de bir vatandaşımızla gerçekleştirdiği telefon konuşması ortaya çıktı. "Başkan" konuşmamış, dakikalarca küfür savurmuş. Herkes utandı. Tepkiler yükselince CHP MYK'sı tarafından mecburen (!) disipline sevk edildi. Umarım göstermelik değildir.

DATÇA HEYKEL PEŞİNDE...

Datça Belediye Başkanı, sanayinin önüne demirden yapılmış bir ağaç heykeli koydu. Açılışa kimse katılmayınca kızdı, açılış ertelendi. 1 hafta sonraki açılışa ayıp olmasın diye esnaftan katılanlar oldu. Başkan rahatladı, demir yığını orada kaldı. Yağmur yağınca paslanır mı ki?

BODRUM'DA İMDAT ÇAĞLIKLARI...

Bodrum'da altyapı sorunları, su sıkıntısı, bozuk yollar almış başını gidiyor, bu sırada "Başkan" sosyal medyada ilkokul karnesini paylaşıp "Bakın, hepsi pekiyi," diyor!

AFFERİN..!

Şafak Uysal eleştirilerine ironik olarak afferin diyerek bitirdi.