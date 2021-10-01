Muğla CHP’li belediyeler yüzünden can çekişiyor

Muğla Ak Parti Medya Tanıtım Başkanı Uysal CHP'li Belediyeler yüzünden Can çekişiyor diye başladığı eleştiri yağmuruna ilçelerdeki icraatları sayarak tek tek açıkladı.
YA-PA-MI-YOR-LAR!
CHP'li belediyeler yüzünden Muğla artık can çekişiyor!
MENTEŞE PİSLİK İÇİNDE...
Refüj ve parkları sulama amacıyla kullanılan suda yüksek derecede 'fekal koliform' yani DIŞKI çıktığını biliyor muydunuz?
Vatandaştan gelen şikâyetler üzerine, Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde CHP'li Muğla Belediyesi'ne bağlı MUSKİ'nin kullandığı arıtma suyunun lağım kaynaklı koliform içerdiği belirlendi.
Orada burada biriken çöpler, yamuk yumuk, yerinden oynamış parke taşları... O parke taşlarına ayağı takılıp sendeleyenler, düşenler... Bizzat şahidim.
Kullanılan suyun iki katı fatura geliyor, vergiler çatır çatır alınıyor, ama sokaklar çer çöp içinde, parklar lağım kokuyor.
Devlet, 2024 kişilik erkek yurdunu hazır ediyor, CHP'li Belediye kanalizasyon işini çözemediği için yurt açılamıyor. Neyse ki Gençlik ve Spor Bakanlığı duruma el koydu.
Daha sayacak çok şey var.
Bu sırada Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Perşembe pazarını süpürmeyi bırakıp üniversite öğrencilerine çiçek dağıtmaya koşuyor, Büyükşehir BB Osman Gürün elinde kavanozla GDO paylaşımı yapıyor.
MARMARİS LAĞIM KOKUYOR...
Marmaris'te derelerden yükselen lağım kokusu havayı sarmış vaziyette. CHP'li Belediye Başkanı "Dereler bizim yetkimizde değil," diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor, sıyrılırken CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni suçluyor.
FETHİYE KÜFÜRLE ANILIYOR...
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hizmet üretmek yerine küfür üretiyor.
Geçen sene yerli bir turiste saldırmıştı. Hakkında açılan davanın duruşmalarına gitmediği için mahkemeden "zorla getirme kararı" çıktı. Umarım hakime küfretmez!
"Başkan" bayramda halka Türk Bayrağı dağıtmak istemiş, fakat bayrakları gezici otobüsün tepesinden halkın kafasına, yerlere fırlatmıştı. Bayrağı yere atmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.
Geçenlerde de bir vatandaşımızla gerçekleştirdiği telefon konuşması ortaya çıktı. "Başkan" konuşmamış, dakikalarca küfür savurmuş. Herkes utandı. Tepkiler yükselince CHP MYK'sı tarafından mecburen (!) disipline sevk edildi. Umarım göstermelik değildir.
DATÇA HEYKEL PEŞİNDE...
Datça Belediye Başkanı, sanayinin önüne demirden yapılmış bir ağaç heykeli koydu. Açılışa kimse katılmayınca kızdı, açılış ertelendi. 1 hafta sonraki açılışa ayıp olmasın diye esnaftan katılanlar oldu. Başkan rahatladı, demir yığını orada kaldı. Yağmur yağınca paslanır mı ki?
BODRUM'DA İMDAT ÇAĞLIKLARI...
Bodrum'da altyapı sorunları, su sıkıntısı, bozuk yollar almış başını gidiyor, bu sırada "Başkan" sosyal medyada ilkokul karnesini paylaşıp "Bakın, hepsi pekiyi," diyor!
AFFERİN..!
Şafak Uysal eleştirilerine ironik olarak afferin diyerek bitirdi.