Olgunlaşma Enstitüleri’nin desteğiyle Rumeli defilesi

EMİNE Erdoğan'ın destek verdiği 'Olgunlaşma Enstitüleri
' projesinden ilham alınarak Edirne
Valiliğince oluşturulan Balkan
-Rumeli kıyafetlerinin sergilendiği defile, Ekmekçizade Ahmet Paşa
kerva nsarayında gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp
ve eşi Dr. Ayten Canalp
'in yanı sıra kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin izlediği "Bir Rumeli Hikâyesi" adlı programdaki defile beğeni topladı. Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği
koordinesinde, geçmişteki Türk medeniyetinin yakın coğrafyadaki nadide folklorik değerlerini günümüze taşımak maksadıyla 2 yıl önce başlatılan ve 40 kişilik ekiple hazırlanan kıyafet koleksiyonu davetlilerden tam not aldı. Olgunlaşma Enstitüleri'nin himaye ettiği projelerin çıkış noktasını oluşturduğu "Rumeli Işığı" koleksiyonunda dikilen yaklaşık 30 Balkan- Rumeli günlük ve merasimlik kadın, erkek kıyafetleri tarihi kervansaraydaki podyumda izleyenlerin beğenisine sunuldu. İHA