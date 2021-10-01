Son dakika haberi: YÖK duyurdu! Azami sürelerini dolduran öğrencilere ’ek sınav’ hakkı

Söz konusu karar ile ilgili YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi gereği öğrencilerimiz 'bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.'