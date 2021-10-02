Ankara ilçeleri algı değil hizmet peşinde

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için sosyal medya üzerinden anlamlı bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından öğrencilere seslenen Başkan Oğuz, "İlçemizde üniversite okuyan öğrencilerimizin, kalacak yer nedeniyle mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Sevgili öğrencilerimizi kamp merkezimizde geçici olarak misafir edeceğiz" paylaşımı yaptı. Otel konforunda olan Kahramankazan Belediyesi Kamp Merkezi kalacak yer bulmakta zorlanan öğrencilere geçici olarak ücretsiz hizmet verecek. Belediye böylece, öğrencilere sorun yaşamadan konaklayabilecekleri bir imkân sunmuş olacak. Kahramankazan Belediyesi'ne başvurular 0551 246 06 48 numaralı telefondan ya da "basvuru.kahramankazan.bel.tr" adresinden yapılabiliyor.





400 KİŞİLİK YURT HAZIRLANIYOR



Öte yandan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile yaptığı görüşmeler neticesinde 2018'de Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nun hemen yanındaki bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan 400 kişilik öğrenci yurdu için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2021-2022 Güz dönemi itibariyle üniversite öğrencilerine hizmet verecek olan yurtta kullanılacak eşyaların Beypazarı Belediyesi personeli tarafından taşınması ve yerleştirilmesi sürerken bir yandan da yurt kompleksinde detaylı temizlik çalışmaları sürdürülüyor.





''Memleketime En Güzeli Yakışır'' sloganıyla yola çıkan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Bizlere karşı yürütülen her türlü provokasyona ve algı çalışmalarına karşı en güzel cevabı hizmetlerimizle cevap vermeye devam edeceğiz. İlçeye gelen öğrencilerimiz bizimde evlatlarımız. Üniversite eğitimi için Beypazarı'na gelen öğrencilerin en büyük sorun olan barınma problemini ortadan kaldırmak için girişimlerimiz sonucu yapımına başlanan öğrenci yurdumuz en kısa zamanda öğrencilerimizin hizmetine girecek. İlçemizle ilgili talebimizi olumlu karşılayıp desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Sinan Aksu'ya ve Bölge Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Açılacak olan öğrenci yurdunun Beypazarı'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.