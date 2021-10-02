İSPARK’ın müdürü görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB
), İSPARK
A.Ş. Genel Müdürü Murat Çakır
ile yollarını ayırdı. CHP'li İBB yönetiminin Haziran 2019'da göreve başlamasıyla İSPARK A.Ş.'ye genel müdür olarak getirilen Çakır, daha sonra başka şirkete atanmış 2020'nin aralık ayında tekrar görevine dönmüştü.
Murat Çakır, İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A. Ş ve Kültür A.Ş'de de genel müdürlük görevi yürütmüştü. Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öğrenildi. Murat Çakır'ın yerine daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan'ın vekalet ettiği öğrenilirken Çakır'la birlikte İSPARK'ın satınalma müdürü, muhasebe müdürü, İSBİKE müdürü ve insan kaynakları müdürünün de çıkışının verildiği öğrenildi.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu
, İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun, İBB'nin AK Parti dönemindeyken, "İSPARK niçin zarar eder?" diye sorduğunu hatırlatarak şunları söylemişti: "Biz teslim ettiğimizde İSPARK'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar, 2019 yılı itibarıyla CHP'ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı. 2020 yılı sonu itibarıyla da 100 milyon zararı var. Şimdi ben İBB başkanına soruyorum. 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarara uğrattınız? Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz?"