İstanbul’da F1 heyecanı başlıyor! “8. viraj ikonik bir hal aldı”

2020 yılında İstanbul'da gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası Türkiye Grand Prix'si yarışlarının spor dünyasına damga vurmasının ardından yeni bir F1 heyecanı daha yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8-9-10 Ekim tarihlerinde İntercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın ev sahipliğinde; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda büyük organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

DÜNYANIN EN HEYECAN VERİCİ PİSTLERİNDEN



Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak "İstanbul Park dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisi. Pistimiz, bu alanın topografyasını bozmadan yapıldığı için oldukça dönemeçli bir yapıya sahip. Pilotlar için çok zevkli ama aynı zamanda zor bir pist oluyor. Özellikle de 8'inci virajı iyi dönen çok önemli bir avantaj sağlıyor. Çok sıkı bir performans gerektiriyor. "Challenge Eight" sloganı da buradan geliyor. 8'inci viraj bu sebeple ikonik bir hal aldı, tüm dünyada da artık böyle tanınıyor" diye konuştu.

200 MİLYON DOLAR GİRDİ HEDEFLENİYOR



Ak "2020'deki yarış 2 milyar insan tarafından izlendi ve sezonun en iyi yarışı seçildi. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok iyi tanıttık. Yabancıların da ilgisiyle bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de büyük bir ilerleme kaydedildi, her yaştan seyirci var. İlgi ve alaka çok yüksek. Hükumetimizin aldığı tedbirlere dikkat ederek 200 binlik kapasitemizi yüz bine çektik. Bu organizasyon İstanbul'a 150-200 milyon Dolar civarında girdi sağlayacak gibi görünüyor. Biletlerimiz Türk Lirası'yla olduğu için dünyadaki en ucuz bilet konumunda" dedi.

BAKANLARDAN TAM DESTEK



Toplantıda söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "İstanbul dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri. Buradaki en önemli silahımız kültür-sanat ve spor etkinlikleri. Böyle bir megakenti tanıtırken böyle faaliyetlere ev sahipliği yapabiliyor olmanız gerekiyor. Formula 1 en etkili sportif olaylardan birisi. Bu anlamda Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1'in düzenlenmesine destek verme kararı aldık. İnşallah Intercity bu organizasyonu kalıcı hale getirir" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Uluslararası düzeydeki büyük spor, sanat ve kültür etkinliklerinin seçiminde, ülkeler kadar dünyaca ünlü marka şehirler tercih ediliyor. Bizler de bir dünya markası olan İstanbul'umuzun ulaşım ve iletişim altyapılarını güçlendirerek, mega kentin marka değerinin artırılması için icraat üretiyoruz" diye konuştu.