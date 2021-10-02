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Giriş Tarihi: 2.10.2021 18:17 Son Güncelleme: 2.10.2021 18:34

Kendisini ele vermemek için farklı birinin ehliyetini verdi! Firari FETÖ'cü polisin dikkati sayesinde yakalandı

İHA
Kendisini ele vermemek için farklı birinin ehliyetini verdi! Firari FETÖ’cü polisin dikkati sayesinde yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, kendisini ele vermemek için farklı bir şahsa ait ehliyet veren FETÖ şüphelisi, polisin dikkati sayesinde yakalandı. 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan ağır ceza mahkemelerince aranması bulunduğunu itiraf eden şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Salihli Cezaevine teslim edilecek.

Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın özel otomobili ile İzmir'den Kula'ya doğru seyir halinde olduğu bilgisini alan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. İlçe girişi olan jandarma kavşağında İzmir-Ankara D300 yolunu trafiğe kapatan emniyet güçleri, 35 GE 4207 plakalı lüks otomobil ile seyir halinde olan M.A. isimli şüpheliyi durdurdu.

FARKLI BİR ŞAHSA AİT EHLİYET VERDİ

Polislerin karayolunda yaptığı ilk sorgulamada farklı bir şahsa ait ehliyet veren şahsın hareketlerinden şüphelenen emniyet güçleri, işlemlerin devamı için şahsı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yanında kendisine ait kimlik bulunmadığını beyan eden şüpheli, burada yapılan kimlik sorgulamalarında yakayı ele verdi.

FİRARİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Sistem üzerinden yapılan sorgularda 'terör örgütüne üye olmak' suçundan ağır ceza mahkemelerince aranması bulunduğu ve astsubaylıktan ihraç edildiği tespit edilen şüpheli M.A., suçunu itiraf etti. Firari FETÖ şüphelisi sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Salihli Cezaevine teslim edilecek.

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Kendisini ele vermemek için farklı birinin ehliyetini verdi! Firari FETÖ'cü polisin dikkati sayesinde yakalandı
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