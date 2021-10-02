Kendisini ele vermemek için farklı birinin ehliyetini verdi! Firari FETÖ’cü polisin dikkati sayesinde yakalandı

Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın özel otomobili ile İzmir'den Kula'ya doğru seyir halinde olduğu bilgisini alan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. İlçe girişi olan jandarma kavşağında İzmir-Ankara D300 yolunu trafiğe kapatan emniyet güçleri, 35 GE 4207 plakalı lüks otomobil ile seyir halinde olan M.A. isimli şüpheliyi durdurdu.