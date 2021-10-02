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Giriş Tarihi: 2.10.2021 09:35 Son Güncelleme: 2.10.2021 09:37

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

DHA
Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı'nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Geçen ay AFAD Başkanlığına atanan Yunus Sezer'in yerine Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı.

HATAY ve MUŞ'A YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ
Ayrıca; Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

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Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de
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