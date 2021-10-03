FETÖ’nün kanser yalanı çöktü! İşte Adli Tıp raporu!

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 9 yıl 4 aylık hapis cezası verilen Ayşe Özdoğan için; FETÖ'ye yakın sosyal medya hesaplarından; Özdoğan'ın kanser olduğu iddiasıyla infazının ertelenmesine yönelik yapılan yalan propaganda Adli Tıp'ın açıkladığı raporla çürütüldü.

KESİNLEŞMİŞ HEPİS CEZASI

Özdoğan; Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince 12 Aralık 2019'da "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanmış, aynı gün Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştı. Hastalığı nedeniyle 16 Aralık 2019'da hastaneye sevk edilmiş ve tahliye süreci re'sen başlatılmıştı. Sağlık Kurulu raporu doğrultusunda 26 Aralık 2019'da aynı Mahkeme tarafından tutukluluktan tahliye edilmişti. Devam eden yargılama sonucunda "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aldığı 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası, 16 Haziran 2021'de Yargıtay tarafından onanmıştı.

SİSTEMATİK MAĞDUR ALGISI OPERASYONU

FETÖ'cü hesapların kuyruklu yalan propagandası da bu aşamada başladı. Aylardır Özdoğan'ın kanser hastalığının sürdüğünü ileri süren hesaplar Özdoğan'ın tahliye edilmesini talep ederken Adli Tıp raporu, hastalık yalanını ortaya çıkardı.

9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası kesinleşen Özdoğan'ın cezasını çekmemesi için oluşturulmaya çalışılan mağduriyet algısını Adli Tıp raporuyla yerle bir oldu.

FETÖ'cülerin kullandığı bilinen sosyal medya hesapları ve muhalif isimler, Özdoğan'ın hastalığının ilerlediğini ve cezaevi şartlarında tek başına hayatını sürdüremeyeceğini iddia etmiş, yargı ve hükümete karşı kara propaganda yürütmüştü.

Hükümlü Ayşe Özdoğan'ın hastalığı nedeniyle infaz erteleme talebine ilişkin olarak, tedavi ve rapor sürecinin titizlikle devam ettiği, bu konuda 5275 sayılı İnfaz Kanunu'nun 16'ıncı maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu'nun kesin raporu doğrultusunda karar verileceği ifade edilmişti. Alınan bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalının Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ayşe Özdoğan'ın hastalığının ilerlemediği ve patolojik bir bulgu saptanmadığı yönündeki tetkik sonuçlarını ve diğer raporları Adli Tıp Kurumu'na iletti.

RAPOR ÇIKTI

1 Ekim 2021 tarihinde Adli Tıp Kurumunun konuyla ilgili mütalaasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ayşe Özdoğan'ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği, aktif tedavi almadığı tespit edilerek; hayatını cezaevi şartlarında yalnız idame ettirebileceği ve düzenli poliklinik kontrolü sağlanarak cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceği sonucuna varılmıştır."

İNFAZ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Ayşe Özdoğan'ın "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kesinleşen cezasının infazı için Adli Tıp raporu doğrultusunda polisler tarafından evinden alındı.