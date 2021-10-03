FETÖ’cü kripto katipler böyle haberleşti: Nesrin teyzenin oğlu askerden geldi

KRİPTOLARI SAVUNMAK USLU'YA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan operasyon sonrasında, ABD'de bulunan örgütün firari isimlerinden Emre Uslu sosyal medya adresinden, yapılan operasyonu eleştiren bir paylaşımda bulundu. Kripto katiplere yönelik operasyona öfkelenen firari Uslu, mahrem imamların katipleri sohbetlere çağırırken kullandığı şifrelerden olan 'Halı saha maçı'yla ilgili bir paylaşım yaptı. Uslu, "Burada halı saha yok ama gelen olursa çim saha maçı yapabiliriz. Akşam da olur öğleden sonra da. Gelmek isteyen mesaj atsın" dedi.