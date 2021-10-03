Kültürel ırkçılık evrensel bir sorun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği
(UID) Genel Başkanı Köksal Kuş
ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Konuşmasında İslamofobi uyarısı yapan Erdoğan, şu önemli mesajları verdi: "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Devletimiz siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız
ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir. Normalleşme ile beraber salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son birkaç gündür İngiltere
'deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Kültürel ırkçılık sadece bizi ve vatandaşlarımızı değil, Avrupa
'daki tüm yabancıları, tüm göçmenleri olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur."
MERKEL VEDA İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK
ALMANYA
'DA 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevi sona eren Angela Merkel
önümüzdeki günlerde veda ziyareti için geleceği Türkiye'de Başkan Erdoğan tarafından ağırlanacak. Merkel, iktidarında Türkiye ile ilişkilerini rasyonel temeller üzerinden ilerletti. Birçok Avrupa ülkesinin akılla izah edilemeyecek politikalarının aksine özellikle göç ve güvenlik konularında Türkiyesiz bir denklem olmayacağını gördü. Erdoğan ile Merkel'in güçlü iletişimi nedeniyle ekonomik projeler büyük oranda hayata geçebildi.