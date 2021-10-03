Oğuzhan abimizin ülkeye ve millete büyük emekleri geçti

Ankara
'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu
(YİK) ve Milli Görüş Vakfı
Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86), için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli büyüğüm Oğuzhan abimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle devlet adamlığından tutunuz, siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye ve bu millete büyük emekleri oldu" dedi. Ankara'da defnedilen Asiltürk'ün namazını Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.
'MÜCAHİT ASİLTÜRK'
Asiltürk için Hacıbayram Camii'nde öğle namazını mütakiben düzenlenen cenaze namazı törenine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi
lideri Devlet Bahçeli
, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
ile bazı bakanlarla çok sayıda siyasetçi katıldı. Cami çevresinde bekleyen vatandaşlar ve partililer gözyaşları eşliğinde tekbirler getirerek cenazeyi karşıladı. Cenaze töreninde dava arkadaşları ve partililer 'Mücahit Asiltürk' sloganları attı.
KORONAVIRÜS MESAJI
Asiltürk'ün cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Asiltürk'ün naşı Hacı Bayram Veli Camii
'nden kaldırıldı ve Cebeci Asri mezarlığında toprağa verildi. Asiltürk'ün canezesinin başında kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan "Oğuzhan Asiltürk abimizi Hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Değerli büyüğüm Oğuzhan abimle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle devlet adamlığından tutunuz, bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri oldu. Ve bu yolculukta da bizleri yalnız ve ayrı koymasın. Ve hep birlikte dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. Rabbim cenneti ve cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Tüm ailesine ve tüm camiaya rabbimden başsağlığı diliyorum İnşallah, rabbim koronavirüsten tüm insanlığı muhafaza eylesin" diyerek veda etti.
EŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden olan Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da rahatsızlanarak 13 Eylül'de ambulans uçukla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Zatürreye bağlı nefes darlığı şikâyeti nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Asiltürk'ün eşi Sevinç hanımın tedavisi ise devam ediyor.