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Giriş Tarihi: 3.10.2021

PKK’ya son 5 yılın en kapsamlı operasyonu

Özgür CEBE Özgür CEBE
Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
PKK’ya son 5 yılın en kapsamlı operasyonu
Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde terör örgütü PKK'ya yönelik son beş yılın en kapsamlı operasyonu başlatıldı. 13 taburdan oluşan komando birlikleri bölgeyi didik dirik tarıyor. Operasyon ilk kez Jandarma Genel Komutanlığının mobil harekât merkezinden sevk ve idare ediliyor. Mobil harekât merkezinin içinde uydudan alınan görüntü ve koordinatlarla operasyona yön veriliyor. Mobil harekat merkezinde açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sonbahar kış operasyonlarının başka bölgelerde de kesintisiz sürdürüleceğini söyledi. Diyarbakır, Bingöl, Muş üçgeninde kalan Şenyayla, Dorşin, Kızılağaç, Darbi yaylası, Dokuzvirajlar, Kepir, Yukarı Elmalı bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik son beş yılın en kapsamlı harekâtı başlatıldı. 13 taburdan oluşan jandarma komonda birlikleri ile polis özel harekât ve güvenlik korucularının da katılımıyla başlatılan harekâta havadan İnsansız Hava Araçları, SİHA'lar ve Atak taarruz helikopterleri de destek veriyor.

GARA'DA 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
IRAK'IN kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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PKK’ya son 5 yılın en kapsamlı operasyonu
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