Son dakika haberleri: 3 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:

"HASTALIĞIN YAYILMASI KOLAYLAŞTI"

Bakan Koca: Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı.

2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:

2 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 973 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 352 bin 162 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 110 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.