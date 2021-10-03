Ulaşım ve genç istihdamı için iki yeni yol haritası

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi
ve Eylem Planı'na (2021-2023) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete
'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan genelgede Türkiye
'nin genç nüfus yoğunluğu açısından çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyeli ve genç nüfustan kaynaklanan imkânlar bakımından demografik fırsat penceresinde bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almalarının önem arz ettiği kaydedilen genelgede, dünya ekonomilerindeki yapısal sorunların, iş gücü piyasalarının yapısı ve son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını
gibi olumsuzluklar sebebiyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı sergilediğine işaret edildi.
Genelgede bu konjonktürde ülke adına bir fırsat alanı oluşturulabilmesi için büyümenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli iş gücünün oluşturulması, kayıt dışılığın azaltılması ve iş gücü piyasasında yerel ve sektörel ihtiyaçlar karşılanırken değişen, gelişen ekonomik ve sosyal şartların dikkate alınmasının önemli olduğu vurgulandı. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı
ile ilgili genelge de Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede ülkenin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımlarının, küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği belirtildi. Ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde, sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin önem arz ettiği vurgulandı. Ulaşım hizmetlerine erişebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi. ANKARA