Giriş Tarihi: 3.10.2021

Yeni yurtlar devreye giriyor 110 bin yatak kapasitesi daha geliyor Akif BÜLBÜL

Türkiye’nin dünyanın en büyük yurt kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu: 778 yurda 730 bin öğrenci yerleştirdik. Ek 110 bin yatak kapasiteli proje ise devam ediyor