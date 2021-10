Yeni yurtlar devreye giriyor 110 bin yatak kapasitesi daha geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gündemi SABAH'a değerlendirdi. Bazı çevrelerin provokasyon amaçlı olarak gündemde tutmaya çalıştığı Kredi Yurtlar Kurumu 'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına ilişkin bilgi veren Kasapoğlu, yurt eylemlerine katılanların neredeyse tamamının yurt talebi olmadığının belirlendiğini söyleyerek Türkiye'nin dünyanın en büyük yurt kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarıyla ilgili dezenformasyon ve gerçekleri SABAH'a birbir anlattı.Geçen hafta iki bin ekstra yatağı İstanbul 'da devreye aldık. Ankara 'da yurdumuz 4 bine yakın kapasiteyi Siteler yurdunu revize ve tekrar inşa ettik. Üç hafta içinde açılışını yapacağız. İzmir Ege Üniversitesi 'nde 5 bin kişilik bir yurt inşaatımız var, 2 bin kişilik ilk etabı bitti. Onu devreye alacağız. İstanbul Cevizlibağ'da 2 bine yakın kapasiteyi devreye alacağız. Bir yandan yeni kiralamalarımız devam ediyor.... Süreç Türkiye genelinde güzel bir şekilde işliyor. Aşama aşama 4 koldan tüm illerde olduğu gibi bu süreci yönetiyoruz.Yurtlara 4 yılda 216 bin yeni kapasite ilave ettik. 110 binden fazla yatak kapasitesine sahip projelerin inşaatı devam ediyor. Bir yandan talebin dinamizmine göre, yeni projeler yeni kiralamalar, yeni satın alma süreçleri işliyor. Süreçleri anbean takip ediyoruz. YÖK , bu işin önemli bir partneri. Biz üniversitelerimize, YÖK'e hizmet ediyoruz. Onlar da bu dinamizmi daha koordineli şekilde yürütmek için bizlerle işbirliği halinde öğrencilerinin barınması noktasında bir takım çalışmalar yapıyorlar.Özellikle ihtiyaç durumuna göre, anbean, ay ay, dönem dönem kapasitemizi güncellediğimizi söylemek isterim. Şu an itibariyle yerleştirme, yurt sayımız 778'e çıktı. Geçen hafta ben kabine toplantısındayken 719 bindi, Bir Tv yayına çıktığımda 725 bin olmuştu. Şu an 730 bin. Biz dinamik bir süreç yürütüyoruz.Gençlerimiz her şeyin ne olduğunu çok iyi görüyorlar. Onların basireti, feraseti kimsenin kötü niyetli hiçbir odağının da piarının başarılı olmamasını sağlayacak kadar güçlü. Gençlerimizi bir araç olarak bu anlamda bir istismar aracı olarak görenler en büyük hayal kırıklığını, gençlerimizin bu yaklaşımını görerek de hissedeceklerdir.