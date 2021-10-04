Adalılar isyan etti: Kayyum istiyoruz

BAŞKAN YARDIMCISINDAN SKANDAL SÖYLEM

Vatandaşın yoğun protestosuna maruz kalan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı Engin Çelik zor anlar yaşadı. Başkan Yardımcısı Çelik protestolar esnasında skandal bir açıklama yaparak, "Daha önce Madımak'ta bizi yaktınız, bir kez daha mı yakacaksınız?" ifadelerini kullandı. Bu sözlere AK Parti ve DSP meclis üyeleri sert tepki gösterdi.

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DSP İLÇE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in söylemleri sonrasında DSP Adalar İlçe Başkanı Murat Pekin 'Kamuoyuna üzüntü mesajı' başlığı ile basın açıklaması yaptı. Pekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Adalar Belediye Meclisinde üzüntü verici bir cümle kurulmuştur. Öncelikle DSP Adalar İlçe Başkanı olarak, bu cümleyi ağzından ada halkına karşı kuran hastalıklı kişinin Adalar belediye başkan yardımcılığı koltuğunda oturması, başlı başına bir vakıa olmakla birlikte, bu kişi adına ada halkından ben özür dilerim.

Ancak bu cümleyi ağzından halka karşı kurmak öncelikle şeref yoksunluğudur. Bununla birlikte mezhep provakatörlüğüdür. Tabi ki bunu söyleyen kişi en başta ajan provakatördür.

Bu şahsın söylediği bu cümlenin sağduyulu adalar halkı tarafından ciddiye alınmaması en büyük dileğimdir. Başta kendi partisinin olmak üzere yetkili birimlerin bu şahıs hakkında gerekli işlemlere başlaması gerekmekte olup, bu konunun takipçisi olacağımı kamuoyuna saygı ile bildiririm."