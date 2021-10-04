Afet toplanma alanına pazar yeri

Özellikle yaşlı vatandaşlar karara isyan ederken yaşananlara bir tepki de pazar yerinde tezgah açan 1100 pazarcı esnafından geldi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Karabağlar Belediye Meclis üyesi Faysal Acar Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e kararını bir kez daha gözden geçirmesi için çağrıda bulundu. SABAH'a açıklama yapan Acar; "Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 40 yıldır ilçeye hizmet veren kapalı pazar yerini hiçbir altyapısı olmayan boş bir tarlaya taşımak istiyor. Üstelik burası afet toplanma merkezi. Şu an Torbalı'da sessiz bir isyan var. Bu isyan Sayın Tekin'in kararında ısrar etmesi halinde önümüzdeki günlerde büyük bir çığlığa dönüşecek. Üstelik mağdur olan sadece biz değiliz. Vatandaş da mağdur. Torbalı'da tezgah açan pazarcı esnafı olarak biz pazar yerinin hiçbir altyapısı olmayan tarlaya taşınmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AFET TOPLANMA MERKEZİ

Şehir merkezindeki mevcut pazar yerinin 40 yıldır Torbalı Halkına hizmet verdiğini hatırlatan Acar; "Mevcut Pazar yeri iyi kötü derme çatma üstü kapalı bir şekilde 40 yıldır ilçe halkına hizmet veriyor. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin bu pazar yerini ilçe merkezinden 2 kilometre uzaklıkta düz bir tarlaya taşıma kararı aldı. Üstelik burası afet ve acil toplanma merkezi. İzmir Pazarcılar Derneği yönetimi olarak kendisini ziyaret edip taşıma kararının yanlış olduğunu bu karardan vazgeçmesi gerektiğini söyledik. 1000 imzalı bir dilekçe verdik. Fakat Sayın Tekin kararında ısrarcı" diye konuştu.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip yürürlüğe giren yönetmeliğe göre belediyelerin Pazar yerlerinin üstünü kapatmakla mükellef olduğunu hatırlatan Acar; "Burası düz bir tarla. Sadece dozerle düzeltilmiş bir alan. Önümüz kış. Bunun yağmuru çamuru var. Üstelik ne tuvalet ne de su tahliye kanalı hiçbir şey yok. Yönetmelik gereği belediyenin bu alanın üstünü kapatması gerekiyor. Torbalı'da maalesef tam tersi bir uygulama ile karşı karşıyayız. Pazar yerini mevcut kapalı ortamdan açık alana taşımak istiyorlar. Biz çağa mı ayak uyduracağız yoksa geri mi gideceğiz? Torbalı da üzülerek söylüyorum Pazar yeri konusunda bir geriye gidiş söz konusu." Diye konuştu.

KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Bir önceki belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez tarafından bir belediye hizmet binası inşa edildiğini fakat CHP'li Tekin'in bu binayı kullanmak istemediğini belirten Acar; "Mevcut Pazar yerini bulunduğu yerden kaldırıp buraya meydan çevre düzenlemesi ve dükkanlardan oluşan bir komplekse dönüştürmek istiyorlar. Sadece Pazarcı esnafı değil hem vatandaş hem de pazar yeri çevresindeki esnaf da bu işe karşı. Fakat sayın başkan tüm tepkilere kulak tıkamış durumda. Sen kent merkezindeki Pazar yerini şehir dışına taşırsan yaşlı emekli vatandaş oraya nasıl gelecek. Hadi diyelim geldi. Elinde Pazar yükü ile evine nasıl geri dönecek. Bunlar hiç dikkate alınmıyor. Bu projenin kime hizmet ettiği belli değil. Burada sessiz bir isyan var. Sayın başkan kararında ısrar ederse bu isyan sesli bir isyana dönüşecek. Her gün onlarca telefon alıyoruz. Esnafımızın hakkını hukuku korumak adına pazarcı esnafı olarak asla pazar yerinin oraya taşınmasına müsaade etmeyeceğiz. " diye konuştu.

ESNAF NE DEDİ:

AHMET GÖL (ÇANTACI)

"Kesinlikle Pazar yerinin taşınmasını istemiyoruz. Aynı yerde hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımızdan kararını bir kez daha gözden geçirmesini talep ediyoruz."

HARUN GENCER (TUHAFİYE)

20 yıldır bu pazarda esnaflık yapıyorum. Biz yeni bir kapalı Pazar yerine karşı değiliz. Biz altyapısı olmayan üstü kapatılmamış bir alana taşınmaya karşıyız. Üstelik önümüz kış. Birde pandemi süreci devam ediyor. Öngörülen alanda insanlar iç içe olacak. Bu pandemi nedeniyle alınan tedbirlere de ters. Sayın Başkandan mevcut kapalı Pazar yeri inşa edilene kadar taşınma kararını ertelemesini talep ediyoruz."

İBRAHİM AYVAZ (SEBZE MEYVE)

"Pazar yerinin öngörülen yere bu şartlarda taşınmasına kesinlikle karşıyız. Önümüz kış. Bunun yağmuru, çamuru var. Hem biz hem de vatandaş rezil olur. Esnaf olarak mağdur oluruz buraya kesinlikle benzemez. Sayın başkandan istirham ediyorum Pazar yeri kalkmasın."