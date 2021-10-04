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Giriş Tarihi: 4.10.2021 17:41

Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayii iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Davit Sujashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Başbakanlığa geçerek Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

ELE ALINAN KONULAR

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayii iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Milli Savunma Bakanı Akar tarafından, Türkiye ve Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verilen önemin belirtildiği öğrenildi.

BAKAN AKAR: KARADENİZ'DEKİ SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ

Bakanlık kaynaklarından, Bakan Akar'ın, bölgesel sahiplik ilkesi esas alınarak Karadeniz'deki sorunların karşılıklı diyalog ve görüşme yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerekliliğini ifade ettiği, iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladığı bilgisi paylaşıldı.

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Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü
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