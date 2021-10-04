Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Davit Sujashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Başbakanlığa geçerek Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.