Böyle yalan görülmedi! CHP ve yandaşlarının mango çarpıtması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2015 yılında bir gazeteye konuştu. Bu görüşmede Emine Erdoğan, Erdoğan ailesinin mutfak kültüründen söz ettiği gibi Türk mutfağının inceliklerine de vurgu yaptı. Hatta Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın eşi Aminata Keita ile arasında geçen bir konuşmaya da değindi. Emine Erdoğan ve Aminata Keita arasında geçen konuşmada mango meyvesinin gündeme geldiğini, Aminata Keita'nın ülkesinde meyvelerin çok çabuk bozulmasından dolayı ihracatın zor yapıldığını anlattığından bahsetti. Emine Erdoğan, Türkiye'de meyvelerin kurutulduğunu anlatarak Aminata Keita'nın ülkesi Mali'de yetişen mangoları kurutabileceği tavsiyesinde bulunduğunu ifade etti.





EMİNE ERDOĞAN'IN MANGO SÖZLERİ ÇARPITILDI

Emine Erdoğan ile çeşitli konulara değinilen ve mutfak kültürü üzerine yapılan "Sade hayat Saray mutfağında" başlıklı haber altı yıl sonra bugünlerde yeniden gündeme getirildi.

Ancak bir farkla! Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın eşi Aminata Keita ile Emine Erdoğan arasında geçen konuşma sanki Emine Erdoğan'ın vatandaşlara tasarruf için "mango kurutun" tavsiyesinde bulunmuş gibi yansıtıldı. Sosyal medyada da 2015 yılına ait gazetenin görseli yayılmaya başlandı. Ancak yeni yapılmış bir görüşme gibi lanse edildi.

MAHMUT TANAL ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTI

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Emine Erdoğan'ın Mali için mango önerisini Türk vatandaşları için söylemiş gibi sosyal medyadan aktararak, "60 yaşındayım.

Mango nasıl bir yiyecektir. Nasıl yenilir. Bugüne kadar daha yemedim. Milletin %99. Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum. Günaydın Türkiyem Mangoyu merak ediyorum ya siz! Saray böyle bir şey! Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor. Birileri mango kurutmayı öneriyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET, ODA TV, YOL TV VE KRT TV YALANI YAYDI



Cumhuriyet, Mahmut Tanal'ın mango yalanını "Emine Erdoğan'dan tasarruf için mango önerisi: CHP'li Tanal'dan tepki" başlığıyla duyurdu. Yalanı yayan KRT TV de "Emine Erdoğan'dan tepki toplayan 'tasarruf' tavsiyesi" başlığını atarak Emine Erdoğan'ın çarpıtılan ifadelerine yer verdi. ODA TV, Erdoğan'ın başka bir ülke için önerdiği mango önerisini "Emine Erdoğan'ın "mango" önerisi tartışma başlattı" diyerek sanki Türkiye için önerilmiş gibi lanse etti. YOL TV de "Saraydan tasarruf önerileri: Emine Erdoğan Mangoyu kurutup saklayın" dedi" ifadelerini kullanarak yalanı yaydı.

"YALANCISIN, İFTİRACISIN, PROVOKATÖRSÜN"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve Cumhuriyet ve ODA TV'ye tepki gösterdi. Arvas, Tanal için "60 yaşına gelmişsin ama halen yalancısın, iftiracısın, provokatörsün. Tıpkı bu yalanı da yayan ve sürekli yalan haber paylaşan Cumhuriyet ve ODA TV gibi. 2015'te Mali için söylenmiş bir sözü ülkemiz için söylenmiş gibi gösterme ahlaksızlığı tam da sizden beklenirdi. #mango" dedi.