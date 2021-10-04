Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman A Haber’e konuştu: Anayasa sözlerim çarpıtıldı, ilk 4 maddeye dokunmak mümkün değil

Eski TBMM Başkanı ve YİK Üyesi İsmail Kahraman, bir konferansta sarf ettiği yeni anayasa ve laiklik ile ilgili sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirtti. Kahraman, ilk 4 maddeye dokunmanın mümkün olmadığını, vatanını, milletini, bayrağını ve cumhuriyeti sevenlerin bunu asla istemeyeceğini belirtti. A Haber'e konuşan Kahraman, "Hukuktan nasibini almamışların hezeyanları ile karşılaşmamak beni üzüyor." dedi.

KAHRAMAN: ÇARPITMA VAR

Kahraman, A Haber özel yayınında kendisinin hedef alındığını sözlerinin kasıtlı çarpıtıldığını vurguladı.

Kahraman şöyle konuştu:

Bir çarpıtma ve yanlışa yönlendirme var. Ben hukuk mezunuyum ve anayasa benim konum, ihtisas dalım. Bugünkü anayasa 1982 anayasası. Anayasalar çabuk eskiyorlar. Olaylar değişiyor, hayat hareketli, değişiklikler gerekiyor. Katı anayasa olursa ihtilaflar çıkıyor, anaysalar cevap vermiyor. Anayasalar, teşkilatın, devletin hukuku nasıl olacak, esası nedir, odur. İlk 4 maddenin üzerinde kimsenin ihtilafı yok.

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"LAİKLİK KELİMESİ ÇOK DEĞİŞİK YORUMLANIYOR"

Kahraman, kendisinin laiklik ile ilgili konu üzerinde daha hassas durduğunu söyledi. Kahraman, 195 ülkeden yalnızca 5'inde laikliğin anayasada olduğunu belirtti sözlerini şöyle sürdürdü:

Laiklik kelimesi üzerinde ben hassas duruyorum. Laiklik kelimesi çok değişik. Her parti kendini laik görüyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek partiler kapatılıyor, laiklik ileri sürülerek hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki laiklik olmasın, çünkü 195 ülkenin yalnızca 5'inde var. Fransa'da bir dinsizlik olarak ifade var. Meksika, Türkiye, Portekiz, Japonya, Fransa, bunlar anayasasında laiklik geçen ülkeler arasında. BM'ye kayıtlı 195 ülkeden 190'ının anayasasında bu yok. Laiklik kelimesi istenildiği yere çekilen bir kelime haline geldi. Fransa diyor ki, laiklik devletin, felsefe, din, siyaset karşısında tarafsız olmasıdır. Fransa'da da tanımı var. Tarifi olmayan kavram herkesin elinde başka manaya gelebilir. Benim dediğim tarifi olmalı veya diğerlerindeki gibi anayasada olmasına gerek yok. Zira hürriyet ise kişinin doğuştan sahip olduğu inanç ve ifade etme hürriyeti zaten var. Bunu kalkıp köpürterek, anayasada değişikliğin önüne geçmek gibi bir isteğin üzerinde oluyor.

"MEVCUT ANAYASA LİME LİME EDİLDİ, YERLİ VE MİLLİ ANAYASA ŞART"

Kahraman, mevcut anayasanın yeterli açıklığa sahip olmadığını, yeni yaşam şartlarına da yanıt vermediğini aktardı. Kahraman, yerli ve milli anayasanın açık bir diller, anlaşılır olarak hazırlanmasının gerkeli olduğunu bildirdi.

Kahraman şunları söyledi:

Bugün anayasada 184 değişiklik var. Lime lime olmuş. Gerçekten yerli ve milli bir anayasaya ihtiyacımız var. Milli olan, bize ait olan, çağdaş hukuk devleti anaysasına kavuşalım, istediğimiz bu.

"İLK 4 MADDEYE DOKUNMAK MÜMKÜN DEĞİL"

4 maddeye dokunulacak, ona dokunmak mümkün mü? Vatanını seven insanın, milliyetçi olan insanın devletine, bayrağına karşı ve cumhuriyete karşı tavır alması mümkün değil. Hukuktan nasibini almamışların hezeyanları ile karşılaşmamak beni üzüyor.