Hakim ve savcı adaylarına VR gözlüğüyle ifade alma eğitimi

TIP
, mühendislik gibi çeşitli meslek alanlarında uygulanan ancak dünyada ilk defa ülkemizde hakim ve savcı adaylarının eğitiminde kullanılacak olan simülasyon sistemiyle hakim ve savcı adayları sanal gerçeklik gözlüğünü (VR) takarak gerçek hayatta karşılaşabilecekleri olası senaryoları, Adli Tıp Kurumu
'nda bir otopsi işleminin nasıl yapıldığını, keşif ve mezar açma gibi işlemleri deneyimleme imkanı bulacak. Adalet Akademisi
Hakim-Öğretim Görevlisi Onur Utku Sevim
ve teknik ekip tarafından oluşturulan içerik ile savcı adayları, yeni dönemde sanal gerçeklik gözlüğünü takarak şüpheli bir şahsın ifadesinin nasıl alınacağını uygulamalı olarak öğreniyor. Hakim ve savcı adayı, sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında, eğitimi veren hakim-öğretim görevlisi adaya aynı zamanda olası senaryo üzerinden "sen olsan burada nasıl hareket ederdin" veya "şüphelinin ifadesinin alındığı sırada üçüncü bir şahsın müdahalesi olursa savcı olarak nasıl hareket ederdin" gibi sorular yöneltiyor. Onur Utku Sevim, "Yaşayarak öğrenme modeli içerisinde olası senaryolar ve olaylar üzerinden bu eğitimin verilmesi daha faydalı olacaktır" derken Türkiye Adalet Akademisi
Başkanı Muhittin Özdemir
ise "Hayata geçireceğimiz simülasyon sistemi alanında dünyada bir ilk olacak" dedi.