İYİ Parti’de istifa depremi

Kırıkkale'de İYİ Parti'nin ilçe teşkilatında istifa depremi yaşandı. İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı ve İlçe Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 7 kişi görevlerinden istifa etti.

İstifaları İlçe Başkanı Orhan Baykal duyurdu. Baykal, istifalarla ilişkin açıklamasında; "İl yönetimi bize üye kaydını çoğaltın, aidatları alın diye dayatma yapıyor. Ben insanları zorla üye yapamam, aidat alamam. Bundan önceki seçimlerde üye kaydının kaç misli oy aldık, insanlar çekiniyorlar. Bütün partilerde böyledir. Üyeleri azdır ama seçimlerde patlama yaparlar. Görevi bırakıyoruz. Bu il yönetimine tepkidir." ifadelerini kullandı.

Görevinden istifa eden isimler şunlar:

İlçe Başkanı Orhan Baykal

İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Karakoç

Üye Şevket Atak

Üye Mevlüt Mercan

Üye Kasım Güzel

Üye Fatma Öktem

Üye İbrahim Kocalar