Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı

"BURADAN BİR DERS ÇIKARILACAK OLURSA..."

Buradan bir ders çıkarılacak olursa, Zuckenberg üçlüsü (Instagram, Facebook, Twitter) dediğimiz sistemi 3,5 milyar kişi kullanıyor. Bu neredeyse dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının 3'te 2'si. Elbette o şirketler bu büyük hacimle bağlantılı olarak kendi güvenlik altyapılarını kurguluyorlar. Ama bunun daha sistematik ve net olması oldukça önemli."

KÜRESEL SİBER SALDIRI İHTİMALİ

Küresel siber saldırı ve veri sızdırılmasının söz konusu olmadığını belirten Eraslan, Twitter'da herhangi bir erişim sorunu olmadığını ifade etti.