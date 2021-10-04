Terör işçilere yenilecektir

ARALARINDA SABAH gazetesi yazarı Mahmut Övür
'ün de bulunduğu bazı gazeteciler ve akademisyenler, terör örgütü PKK'nın Bingöl
'de elektrik işçilerini hedef alan mayınlı saldırısını kınadı. Çok sayıda akademisyen, yazar ve aydının imzasının bulunduğu açıklamada PKK'nın, hayat, çalışma hakkına, her türlü insan hak ve hürriyetine saldırdığına vurgu yapılarak, terörün hedefi olan işçiler için başsağlı dileklerini paylaştılar. Ortak açıklamada, "PKK, DEAŞ veya FETÖ arkasında hangi ülkelerin istihbarat örgütleri olursa olsun işçilere, esnafa, öğretmenlere ve annelere yenilecektir" denildi. Açıklamada imzası bulunan akademisyen ve gazetecilerden bazıları şöyle: Dr. Murat Yılmaz
, Prof. Dr. Birol Akgün
, Prof. Dr. Çağrı Erhan
, Prof. Dr. Necdet Subaşı
, Prof. Dr. Muhsin Kar
, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Prof. Dr. Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Dr. Nergis Dama, Dr. Hayati Ünlü, Dr. Merve Seren, Dr. Arda Akçiçek, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Prof. Dr. Salih Yılmaz, Hüseyin Likoğlu, Mehmet Acet. ANKARA