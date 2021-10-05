Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve tarih itibari ile İstanbul'da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne darbe | Video

Başakşehir, Esenyurt, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan 18 farklı adrese yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda toplam 16 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor.