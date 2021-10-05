Emniyet mahrem imamı Ergün Bildik yakalandı

EMNİYET
teşkilatının üst düzey yöneticilerine sohbet verdiği belirlenen FETÖ üyesi Ergün Bildik Ankara
'da yakalandı. 4 yıldır firari olduğu belirtilen Bildik'in izini süren Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nün kurduğu özel ekip, zanlının Ankara Yenimahalle
'deki gaybubet evinde saklandığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan özel ekip, düzenlediği operasyonla Ergün Bildik'i gözaltına aldı. Firari FETÖ'cünün yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Örgüt içinde önemli bir konuma sahip olan emniyet mahrem imamı Ergün Bildik, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.