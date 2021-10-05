HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisak ve irtibatı nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Küçükçekmece cumhuriyet savcısı Hüseyin Mısırlı, Küçükçekmece hakimi Cüneyt Azap, İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu, Erzurum cumhuriyet savcısı Fatih Özalan, Bakırköy cumhuriyet savcısı Şeref Murat Erkılıç, Yargıtay tetkik hakimi Mehmet Uçar, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Rukiye Çakıcı, Kayseri cumhuriyet savcısı Tuğba Yeter Aydın, Zonguldak cumhuriyet savcısı Erdem Burak Bakırcı, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Emrah Ergün, Sakarya cumhuriyet savcısı Şerif Fidan, Elbistan cumhuriyet savcısı Ömer Aslan ve Fethiye cumhuriyet savcısı Aykut Keser, meslekten ihraç edildi.

3 BİN 979 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bugüne kadar FETÖ ile irtibat ve iltisakları oldukları gerekçesiyle toplam 3 bin 979 kişiyi meslekten ihraç etti.

600 HAKİM VE SAVCI BULUNUYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen 600 hakim ve savcının dosyası bulunuyor. Bu hakim ve savcıların meslekten ihraçları Genel Kurul toplantılarında gruplar halinde görüşülerek karara bağlanacak.

400 HAKİM VE SAVCININ DOSYASI TEFTİŞ KURULUNDA

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda ise FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 400'e yakın hakim ve savcının inceleme ve soruşturması devam ediyor. Bu hakim ve savcılarla ilgili ankesör aramaları, HTS kayıtları ve tanık beyanları titizlikle incelenirken, inceleme ve soruşturmanın tamamlanmasıyla tüm bilgi ve belgeler HSK'ya gönderilecek. Daha sonra HSK, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları kesinleşen hakim ve savcıların meslekten ihraçlarını görüşmeye başlayacak.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları değerlendirilen 600 yargı mensubunun dosyası bulunuyor. Bu dosyalar, genel kurul toplantılarında gruplar halinde görüşülerek bir yıl içinde karara bağlanacak. Genel Kurul toplantılarında dosyalar bir bir tizizlikle incelenirken, gerek görülmesi halinde FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılardan ek bir ifade isteniyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu, genel kurul toplantılarında bu ifadeleri de inceledikten sonra dosyayı karara bağlıyor.