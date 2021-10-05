İstanbul’a su veren iki baraj kurudu

Trakya
'nın Istranca Dağları
'ndan İstanbul
'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli
'nin Vize
ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, kuraklık nedeniyle kurudu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72.53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8.02'ye, 71.41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3.19'a düştü. Pabuçdere Barajı
'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı. Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. İstanbul'a su sağlayan Trakya'daki Istrancalar Barajı
'nın doluluk oranı ise 22.34 olarak ölçüldü.İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50.51 olarak ölçüldü. Bu barajlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar
barajlarının doluluk oranı ise en düşük seviyeyi gördü.
YAĞIŞLAR YÜZDE 46 AZALDI
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Mevsim normallerine göre yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma var. Özellikle ağustos ayı içerisinde bu bölgede yağışlarda bir azalma, kuraklıkta orta şiddete doğru da bir artma eylemi olduğunu görüyoruz. Sonbahar dönemine giriyoruz. Sonbahar ile birlikte artan yağışlarla birlikte barajların yeniden dolmasını umut ediyoruz" diye konuştu.