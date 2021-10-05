O terörist, CHP’li adayın kardeşi çıktı

Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde öldürülen 7 teröristten, "Ahin" kod adlı Hacer Atabak'ın son genel seçimlerde CHP'nin Hakkâri İl Genel Meclis üyesi adayı Abdulhaluk Atabak'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde CHP'nin Hakkâri İl Genel Meclis üyesi adayı olan ve Şemdinli
'de yaşayan Abdulhaluk Atabak, PKK'ya mali gelir ve finans sağlamak suçundan tutuklu bulunan örgüt üyelerini cezaevinde sık sık ziyaret etmişti. Teslim olan bir terörist de ifadesinde, Abdulhaluk Atabak'ın örgüte parasal destek sağladığını itiraf etmişti. Hacer Atabak'ın ise örgütün sözde Mahsum Korkmaz Subay Okulu
ve Apollo Akademiler Komutanlığında yüzlerce teröriste bomba, silah ve suikast eğitimi verdiği belirlendi. Terörist elebaşlarından Duran Kalkan
'ın bir dönem korumalığını da yapan Atabak, yine örgütün sözde "Ölümsüzler Taburu" adını verdiği 300 kişilik intihar saldırıları düzenlemek için ideolojik ve askeri eğitimden geçirilen kadın canlı bombanın eğitiminden sorumluydu. Hacer Atabak, Şemdinli-Çukurca
- Derecik
sınır hattında güvenlik güçlerine karşı çok sayıda mayınlı tuzak ve bombalı saldırıların faili olarak aranıyordu.