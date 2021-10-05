PKK’nın katlettiği 37 kişi unutulmadı

SİİRT'İN Şirvan
ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi, düzenlenen törende anıldı. Şirvan Kaymakamlığınca Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Kaymakam Recep Hasar, yaptığı konuşmada, hunharca gerçekleştirilen bu katliamın tarihte kara bir leke olarak yerini aldığını söyledi. Hasar, "Bu karanlık odaklar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Terör örgütüne karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi. Programa, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek
, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fazlı Okur, İlçe Emniyet Amiri Umut Yazgan, İlçe Müftüsü Basri Bilgetay, AK Parti
Şirvan İlçe Başkanı Fahrettin Zongur
ve vatandaşlar katıldı.