Sahte alkol ve dolandırıcılıktan sabıkalı kütüphane müdürü görevden alındı

Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü'nde tütün ekspertizi olarak görev yaparken, halk kütüphanesine müdür olarak atanması nedeniyle şehirde "liyakat" tartışmalarına neden olan Alper Yancar, görevinden alındı. Atamasında usulsüzlük tespit edilen Yancar'ın, 2009 yılında kurdukları danışma şirketi üzerinden il müdürlüğünü binlerce lira zarara uğrattıkları ileri sürüldü.

ŞİRKET KURMUŞLAR

CİMER'e yapılan bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı müfettişler, Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki 2009 ve 2010 yıllarındaki Kırsal Kalkınma ve Hibe projelerini incelemeye aldı. Bakanlık müfettişlerinin ortaya çıkardığı olayda; iddiaya göre tarımsal destekleme danışma ücretlerinin evrakta sahtecilik yapılarak bir şirkete aktarıldığı ve kurumun binlerce lira zarara uğratıldığı raporlara yansıdı. Bakanlık olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı; Tarım İl Müdürlüğü'nde görev yapan Alper Yancar ve 15 kişi hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından kamu davası açtı. Hazırlanan 76 sayfalık iddianamede sanıkların tarımsal danışmanlık destekleme ödemesi adı altında il Müdürlüğü'nün nasıl dolandırıldığı detaylı bir şekilde anlatıldı.

KENDİ HESAPLARINA AKTARMIŞLAR

İddianameye göre Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli Alper Yancar ve 4 arkadaşı 2009 yılında Lapseki'de Ö. Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Danışmanlık Şirketi adı altıda bir firma kurdu. Şirket kısa sürede Çanakkale ve ilçelerine kırsal kalkınma projeleri ve hibeler konusunda danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Yancar ve 4 arkadaşının sahibi olduğu şirket, usule aykırı olarak düzenledikleri Tarımsal Danışmanlık ve Destekleme Ödemelerine ilişkin sözleşme ve diğer belgeleri İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim etmelerinin ardından 920 tarımsal işletme sahibine aktarılması gereken ödemeyi kendi hesaplarına aktardı.

BAKANLIK ORTAYA ÇIKARDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı müfettişler, yaptıkları denetlemelerde şirketin 2009 yılında Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim ettiği 349, 2010 yılında ise 571 kırsal kalkınma dosyasını sahte düzenlediğini, şirketin böyle bir danışmanlık hizmeti vermediğini tespit etti.

Örgütten beraat, kamuyu dolandırmaktan 4 yıl

Olayın ardından Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkeme'nde açılan dava da geçtiğimiz ay karar çıktı. Mahkeme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt kurma Suçundan hakim karşısına çıkan sanıklara, örgütün yönetici ve üyeleri arasında hiyerarşik piramidin belirlenememesi nedeniyle beraat kararı verirken, Alper Yancar hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşların Zararına Dolandırıcılık . Özel belgede Sahtecilik ve müteselsilen ikna suretiyle irtikap suçlamalarıyla 4 yıl 2 Ay hapis ve 416 gün Adli Para Cezasına çarptırdı.

SAHTE İÇKİ DE YAPMIŞ

Olay istinaf mahkemesine taşınırken Alper Yancay'ın daha önce de sahte rakı yapmaktan evine baskın düzenlediği ortaya çıktı. Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Alper Yancar'ın İsmetpaşa Mahallesi'deki evine baskın düzenledi. Operasyonda 5 litre damacana da önceden hazırlanmış rakı elde edildi.