Tuncay Çapraz’dan Cumhuriyet’te yer alan iddialar ile ilgili açıklama: Eşimin iddiaları hayal mahsulü

İş insanı Tuncay Çapraz, boşanma aşamasında olan eşi Jale Çapraz'ın kendisi hakkında bulunduğu, "Bazı emniyet görevlilerine menfaat temin ediyor" şeklindeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Jale Çapraz ile çekişmeli boşanma davasının sürdüğünü belirten iş insanı Tuncay Çapraz, "Halen çekişmeli boşanma davamız ve bu davaya bağlı farklı mahkemelerde devam eden davaların da taraf olan ayrı yaşadığım eşim Jale Çapraz tarafından süreklilik arz edecek bir şekilde bir kısım yazılı ve görsel medya organları ile sosyal medyada yapılan açıklamalarla, gündem oluşturmak ve devam eden yargılamalarda etk altına almak istenmiş ve son olarak da Cumhuriyet Gazetesine verilen "Emniyette Yu-Ma-Tu Depremi" başlıklı röportaj ve bir kısım kamu görevlileri ve aile üyeleri hakkında ileri sürülen iftira mahiyetindeki iddialar nedeniyle: bu basan açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur" dedi.



"AÇIKLAMALAR HAYAL MAHSÜLÜ"



Açıklamasını sürdüren iş insanı Tuncay Çapraz, "Ayrı yaşadığım Jale Çapraz tarafından verilen röportaj da yer alan maddi vakaların ve olayların tamamı hayal mahsulü ve asılsız iddialardır. Söz konusu iddiaların yayınlanması ile ilgili olarak da tarafımca yasal yollara başvurulmuştur. Jale Çapraz'ın asılsız iddia ve iftiraları nedeniyle röportaj da adı geçen bir kısım kamu görevlileri ve ailelerinden de sebep olduğumuz üzüntü için kendim ve ailem adına özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.