Türk askerinden Suriye’de eğitime destek! 9 okula onarım yapıldı, 7 okulun bakım onarımı sürüyor

Suriye harekat alanlarında bulunan birlikler tarafından şimdiye kadar 9 okula onarım yapıldı, 7 okulun bakım onarımı sürüyor. Planlanan 131 projenin de tamamlanmasıyla Mehmetçik sayesinde çocuklar toplam 147 okulda eğitim-öğretime devam edebilecek.



GECE GÜNDÜZ ÜSTÜN GAYRET

Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde halkın temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece gündüz üstün gayret gösteren Türk askeri, yüreğinin temizliği ve sağlamlığıyla tüm insanlığa örnek oluyor. Türk milletinin yardımseverliğini varlık gösterdiği her yerde temsil eden kahraman komandolar, çocuk, kadın ve yaşlıları önceliklendirerek insani ihtiyaçların karşılanması için gece gündüz çalışıyor. Asker, Suriye harekat alanlarında eğitim öğretime destek için şimdiye kadar 9 okulun bakım ve onarımı tamamlandı, 7'sindeki çalışmaların devam ediyor.131 okulun bakım ve onarımı da planlandı.



ÇOCUKLARA GELECEK İNŞA EDİYORLAR

Mehmetçiğin bakım ve onarımını gerçekleştirdiği okulların büyük kısmı, terör örgütü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanılıyordu.Okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştüren Kahraman komandolar, adeta Suriyeli çocuklara geleceğini inşa ediyor. Başarılı harekatlarla terörden temizlenen bölgelerde yeniden eğitime kazandırılan okullar yeni araç, gereç ve teçhizatlarla donatılıyor.