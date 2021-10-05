VPN nedir, nasıl kullanılır? VPN ne işe yarar?

Zaman zaman yaşanan erişim engelleri, VPN kullanımını gerekli kılıyor. Bir yerdeki fiziksel bir ağa uzaktan bağlanmayı mümkün kılan sistem; genel olarak bölge kısıtlamalı web sitelerine erişmek, farklı kullanıcıların kullanımına açık bir Wi-Fi ağına bağlıyken yapılan aramaları ve ziyaret edilen siteleri gizlemek için kullanılır.

VPN NEDİR?

VPN, doğrudan çevirecek olursak İngilizce sanal özel ağ (virtual private network) anlamına gelir ve olmadığınız bir yerdeki fiziksel bir ağa sizi uzaktan bağlar.

VPN NASIL ÇALIŞIR?

VPN, birçok farklı protokol ve teknolojiyi kullansa da temel olarak bilgisayarınızın fiziksel olarak bulunduğu yerden karşıdaki ağa şifreli (kripto anlamında) bir tünel açar. Bu tünel içinden iletilen bilgi dışarıdan bakıldığında şifreli olduğu için dışarıdan görüntülenemez. Konuya hakim güvenlik uzmanları şifreli veri aktığını görür ama içeriğinin ne olduğunu (çok zayıf bir güvenlik kullanmıyorsa) anlayamaz. VPN çözümleri bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza özelleşmiş bir ağ sürücüsü kurar (veya mobil cihazlarda bu gömülü olarak gelir) ve bu noktada sanal bir ağ bağdaştırıcısı gibi davranarak size karşıdaki ağdan bir IP numarası da verir. Bu sayede izin verilen uygulamalara veya yerel adreslere erişebilirsiniz.

VPN ÜCRETLİ Mİ?

Piyasada birçok yabancı menşeli firma genel veya özelleşmiş VPN çözümleri sunuyor. Bu hizmetlerin fiyatları aylık 10-20 lira civarında değişiyor. Para ödenmeyen hizmetlerde genellikle veri miktarı sınırı bulunuyor ve bir noktadan sonra ya tamamen duruyor veya kullanmak istemeyeceğiniz kadar yavaşlıyor.

VPN TÜRLERİ NELERDİR?

Uzaktan Erişim VPN : uzak konumlarda bulunan bir şirketin çalışanlarının şirketin özel ağına bağlanması gerektiğinde kullanılan, kullanıcıdan LAN'a bağlantılardır. Kullanıcı ile özel ağ arasındaki bağlantı internet üzerinden gerçekleşir ve bağlantı güvenli ve özeldir.

: uzak konumlarda bulunan bir şirketin çalışanlarının şirketin özel ağına bağlanması gerektiğinde kullanılan, kullanıcıdan LAN'a bağlantılardır. Kullanıcı ile özel ağ arasındaki bağlantı internet üzerinden gerçekleşir ve bağlantı güvenli ve özeldir. Siteden Siteye VPN: Farklı lokasyonlarda şubeleri olan şirketler, bir ofis konumunun ağını başka bir ofis konumundaki ağa bağlamak için Siteden Siteye VPN kullanır. Intranet tabanlı VPN: Bir şirket tek bir özel ağda birden çok uzak bağlantıya bağlanmak istediğinde buna Intranet tabanlı VPN denir. Extranet tabanlı VPN: Şirketler, başka bir şirketin ofisine (müşteriler ve tedarikçiler gibi) bağlanmak için Siteden siteye VPN türünü kullandıklarında, buna Extranet tabanlı VPN denir.

Farklı lokasyonlarda şubeleri olan şirketler, bir ofis konumunun ağını başka bir ofis konumundaki ağa bağlamak için Siteden Siteye VPN kullanır.

VPN KURULUMU NASIL YAPILIR?

iOS için VPN Kurulumu

VPN'ler tüm iPhone'larda, iPad'lerde ve Mac'lerde doğrudan yapılandırılabilir. MacOS'te fazladan birkaç adım atmanız gerekse de, iOS'ta bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar'ı açın. Genel'e dokunun ve VPN'i seçin. Ardından, VPN Konfigürasyonu Ekle'ye dokunun. Ağ yöneticiniz gerekli bilgileri sağlayacaktır. Bu, VPN protokolünü, VPN ayarlarını (açıklama, uzaktaki kimlik, sunucu) ve kimlik doğrulama oturum açma bilgilerini içerir. Tamamlandığında, profili kaydetmek için Bitti'ye dokunun.

Android için VPN Kurulumu

VPN desteği Android'de yerleşiktir, böylece bir uygulama indirmeye gerek kalmadan telefonun Ayarlar menüsünden kolayca VPN'inizi kurabilirsiniz.

Telefonun Ayarlar menüsünü açın. Sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak aşağıdaki talimatların değişebileceğini unutmayın.

Wi-Fi ve İnternet veya Kablosuz ve Ağlar'a dokunun. Temel olarak, ağ ayarları sayfasına gitmeniz gerekir.

VPN'e dokunun. Bazı cihazlarda, önce Daha fazlası'na dokunarak seçenekleri genişletmeniz gerekebilir.

Yeni bir VPN bağlantısı için "VPN profili Ekle" [Add VPN profile] seçeceğine dokunun. Bunu görmüyorsanız, gelişmiş seçenekler menüsünü açmanız gerekecektir (genellikle üç dikey nokta simgesine dokunarak).

Sunucu adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi gerekli bilgileri girin. Bu bilgi size ağ yöneticisi tarafından sağlanacaktır.

Windows için VPN Kurulumu

Ayarlar> Ağ ve İnternet'e gidin ve VPN'i seçin. Ayrıca Windows 10 arama çubuğuna tıklayıp VPN yazabilir ve VPN Ayarları'nı seçebilirsiniz. VPN bağlantısı ekle'ye tıklayın. VPN Sağlayıcı bölümünü Windows (yerleşik) olarak değiştirin, formun geri kalanını ağ yöneticisinin bilgileriyle doldurun ve Kaydet'i tıklayın. VPN profili eklediniz. Şimdi görev çubuğunun en sağında Ağ simgesini seçin ve kullanmak istediğiniz VPN bağlantısını seçi VPN artık Wi-Fi bölümünde mevcuttur. Wi-Fi simgesine tıklayın ve oluşturulan VPN bağlantısını seçin.

Mac OS için VPN Kurulumu

Apple menüsüne (Apple simgesi) tıklayın ve Sistem tercihleri> Ağ'a gidin. Soldaki listeden "+" simgesine tıklayın. Açılan Arayüz menüsünden VPN'i seçin. VPN Türü'nü seçin, servis adı ekleyin ve Yarat'a tıklayın. Daha sonra sunucu adresini, uzaktaki kimliği ve yerel kimliği girin ve Bağlan'a tıklayın. VPN'e bağlanmak için, Sistem Tercihleri> Ağ'a gidin, VPN servis adına tıklayın ve Bağlan'a tıklayın. Ayrıca menü çubuğunda VPN durumunu göster'i seçebilir ve VPN ağına hızlı bir şekilde bağlanmak için durum simgesini kullanabilirsiniz.

VPN KULLANIMINDAKİ SORUNLAR VE RİSKLER NELERDİR?