Yerli sosyal medya uygulaması Yaay, yeni özelliğini kullanıma sundu

YAAY UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

Yaay uygulamasına bakıldığında bazı açılardan Twitter'a benzetebiliriz. İlk olarak mikroblog kısmı dikkat çekiyor. Bununla birlikte paylaşımlar yanıtlanıyor, beğeniliyor. Ancak beğenme kısmı daha çok Facebook gibi. Paylaşımlar Twitter'daki gibi retweet yapılabiliyor.

Yaay'ın en dikkat çekici kısımlarından birisi ise 'beğenmeme' butonu. Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal platformlardaki kullanıcılar uzun zamandır beğenmeme butonu istiyordu. Bu konu bazı zamanlar haberler ile gündeme geldi, ama beğenmeme özelliği hiç bir zaman sosyal medya uygulamalarına eklenmedi. Kısaca kullanıcılar Yaay'da paylaşımları beğenmeme özelliğini kullanabilecek.